Вице-президент ФТР Селиваненко: Андреева не дала Жабер шанса вернуться в игру

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко, говоря об игре 16-летней теннисистки Мирры Андреевой с шестой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), отметил, что игра россиянки была практически безупречной, что и принесло ей уверенную победу.
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