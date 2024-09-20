США хотят ужесточить санкции против России

Заместитель помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон должен ввести ограничения на поставки для оборонно-промышленного комплекса России, а также по препятствованию российскому экспорту энергоносителей.
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