Русская весна
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Русская весна

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США хотят ужесточить санкции против России

США хотят ужесточить санкции против России

Заместитель помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон должен ввести ограничения на поставки для оборонно-промышленного комплекса России, а также по препятствованию российскому экспорту энергоносителей.

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