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Крым национализирует 720 объектов украинских олигархов для поддержки СВО

Крым национализирует 720 объектов украинских олигархов для поддержки СВО

В Крыму готовят национализацию более 720 объектов украинских олигархов. Решение коснется имущества, которое будет продано для поддержки участников Специальной военной операции и развития региона.

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