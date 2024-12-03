Песков: Оснований для переговоров России и Украины пока нет

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков проинформировал о том, что в текущий момент не наблюдается никаких факторов, которые позволили бы Москве и Киеву начать переговорный процесс по поводу примирения.
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