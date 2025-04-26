В Гидрометцентре предупредили о непогоде: в каких регионах ожидаются экстремальные условия

МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. Экстремальные погодные условия прогнозируются в ряде регионов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о надвигающихся снегопадах, ливнях с грозами и критической пожарной обстановке.
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