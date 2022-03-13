Козырев войдет в тренерский штаб «Торпедо». Он 4 года работал в системе СКА

Андрей Козырев войдет в тренерский штаб «Торпедо». 48-летний специалист станет ассистентом нового главного тренера волжан, который заменит Дэвида Немировски, сообщает «Спорт-Экспресс».

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