Франция впервые в истории решила отозвать своих послов из США и Австралии

Власти Франции впервые в истории отзывают для консультаций своих послов в США и Австралии. Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан пояснил, что такое решение принято из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам с французской компанией Naval Group.
Власти Франции впервые в истории отзывают для консультаций своих послов в США и Австралии. Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан пояснил, что такое решение принято из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам с французской компанией Naval Group.
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