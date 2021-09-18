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Франция впервые в истории решила отозвать своих послов из США и Австралии

Франция впервые в истории решила отозвать своих послов из США и Австралии

Власти Франции впервые в истории отзывают для консультаций своих послов в США и Австралии. Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан пояснил, что такое решение принято из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам с французской компанией Naval Group.

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Александр Name
бумеранг всегда возвращается, лягушатники)))

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