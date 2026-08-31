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Культуромания

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Театр кукол «Ульгэр» представит спектакль по дневникам Михаила Пришвина

Театр кукол «Ульгэр» представит спектакль по дневникам Михаила Пришвина

3 и 4 сентября 2026 года в Улан-Удэ на сцене театра кукол «Ульгэр» состоится премьера спектакля «Дорога к другу» — документальной притчи о любви, основанной на дневниках и письмах писателя Михаила Пришвина и его жены Валерии.

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