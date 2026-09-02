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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дженоа» арендовала 18-летнего сына Робиньо у «Сантоса» с правом выкупа за 8 млн евро

« Дженоа » объявила о подписании Робиньо-младшего.  18-летний вингер присоединился к итальянской команде на правах аренды из « Сантоса » с возможностью выкупа.

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