В новый Национальный центр Виктора Астафьева раскупили все экскурсии

Интерес посетителей к новому Национальному центру имени писателя Виктора Астафьева, который открылся 1 мая, большой, экскурсии на майские праздники раскуплены, сообщила заведующая мемориальным комплексом писателя в Овсянке в Красноярском крае Екатерина Борисенко.
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