МГМСУ: ополаскиватель для рта с куркумином помогает бороться с воспалением

Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ) предложили использовать ополаскиватель для рта с куркумином во время домашней фотодинамической терапии для борьбы с воспалительными заболеваниями полости рта и запахом изо рта.
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