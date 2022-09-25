По 21 000 рублей досрочно к пенсии: Кому гарантировано поступят деньги - сроки

Пенсионерам РФ рассказали о крупной доплате к пенсии, которая досрочно поступит на счет получателя. Так, Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили, кому гарантировано поступят 21 000 рублей и в какие сроки.
Популярные статьи
- Военные строители восстановили инфраструктуру системы водоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках
- Минобороны передало Луганской Народной Республике новый медицинский центр
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции
Свежие комментарии