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Эксперт Прайс: "После терактов 9/11 авиабезопасность США изменилась радикально"

Эксперт Прайс: "После терактов 9/11 авиабезопасность США изменилась радикально"

После терактов 11 сентября 2001 года политика авиабезопасности США претерпела радикальные изменения - от полной реорганизации системы досмотра до расширения службы воздушных маршалов.

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