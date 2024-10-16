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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В объятиях осени. Фото загадочного и прекрасного Горного Алтая

В объятиях осени. Фото загадочного и прекрасного Горного Алтая

Окунитесь в волшебный мир Алтая, где поздняя осень плавно перетекает в зиму, создавая неповторимые пейзажи Осенний Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина Республика Алтай – это удивительный край, где природа поражает своей красотой и разнообразием.

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