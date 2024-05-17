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Мантуров заявил о важности взаимных инвестиций России и Китая

Мантуров заявил о важности взаимных инвестиций России и Китая

РИА Новости/Сергей Бобылев Взаимные инвестиции РФ и Китая являются одной из важных составляющих активного экономического развития, сообщил "Известиям" первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на полях ЭКСПО в Харбине.

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