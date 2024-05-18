Словакия одержала четвертую победу кряду на ЧМ по хоккею

Словакия забросила четыре шайбы в ворота Франции и одержала четвертую победу кряду. В Остраве завершился матч пятого тура первенства мира по хоккею в октете В, в котором сборная Франции встречалась со Словакией.
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