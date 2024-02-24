"Айтишники, убирайтесь домой": В США странный бунт против русских программистов

Всегда интересно узнать, что думают люди, пожившие некоторое время в другой стране. Правда, доверять выводам человека, прожившего за границей пару недель, можно не всегда, ведь первые впечатления не всегда верны.
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