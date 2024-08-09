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В России открыли горячую линию для родителей детей, зависимых от гаджетов

В России открыли горячую линию для родителей детей, зависимых от гаджетов

В России запущена бесплатная горячая линия для родителей детей, которые пристрастились к гаджетам. Эксперты, работающие в рамках национального проекта "Образование", оказывают адресную поддержку семьям, чтобы помочь им справиться с этой проблемой.

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