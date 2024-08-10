Беспрецедентный шаг Белоусова. Арестованный Иванов "договорился": Неожиданный поворот в деле генерала Булакова - пайки ни при чём

Kremlin Pool/via Global Look Press2 дня назад 157K прочитали Неожиданный поворот в деле генерала Булгакова - следствие предъявило ему новое обвинение, но пайки оказались ни при чём, в деле замешано военно-медицинское оборудование.
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