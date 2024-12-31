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В ЕК заявили о готовности ЕС к остановке транзита газа через Украину

В ЕК заявили о готовности ЕС к остановке транзита газа через Украину

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен 30 декабря заявила, что европейские страны готовы к остановке поставок российского газа через Украину, несмотря на беспокойства ряда государств.

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