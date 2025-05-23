Нашествие клещей: медики ХМАО зафиксировали почти тысячу нападений

Из-за присасывания клещей в Югре зарегистрировано 999 обращений за медицинской помощью.Сезон активности клещей в большинстве регионов России начинается весной и заканчивается с наступлением устойчивых холодов.
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