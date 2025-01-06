Наплавной мост через Оку развели в Калужской области для пропуска шуги

В Калужской области временно недоступно движение автомобилей через реку Оку по наплавному мосту. Как сообщили 6 января в Минтрансе региона, понтонный мост вблизи поселка Дугна Ферзиковского района развели для пропуска шуги по течению реки Оки.
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