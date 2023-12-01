Стрелки Часова Яра. Российская армия освободила Хромово и движется вперёд

Освобождение российскими подразделениями поселка Хромово (Артемовское), примыкающего с запада к Артемовску, именуемому украинцами Бахмутом, создало условия для продвижения ВС России на запад, в сторону населенного пункта Часов Яр.
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