Политолог оценил вероятность мирного урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС

Возможное перемирие между Израилем и ХАМАС не приведет к тому, что Израиль вернется к мирному существованию, согласие ХАМАС на прекращение огня – попытка повлиять на позитивное восприятие организации, считает профессор факультета политологии МГУ имени М.
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