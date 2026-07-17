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ИА Регнум

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МОК не намерен менять позицию по России после жалоб европейских стран

МОК не намерен менять позицию по России после жалоб европейских стран

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе решение по допуску российских спортсменов к соревнованиям и членству Олимпийского комитета России (ОКР), несмотря на жалобы девяти европейских стран.

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