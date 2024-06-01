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Каждый второй житель крупных городов ездить на электросамокатах

Каждый второй житель крупных городов ездить на электросамокатах

Средства передвижения востребованы в утренние и вечерние часы пик.Эксперты РОМИР провели исследование рынка кикшеринга в городах-миллионниках и пришли к выводу, что электросамокаты становятся все более популярным средством передвижения среди жителей крупных городов.

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