Барона взяли. Новый резонансный рейд на цыган навел шороху далеко за пределами Гатчинского района

Avia.pro - СМИ «Рейд века: бароны в ловушке, следствие находит кочевую лабораторию и тайник с миллионами» Сказки о кочевниках, перемещающихся по земле без привязки к дому, всегда вызывают загадочное восхищение.
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