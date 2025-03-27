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Пленный боевик ВСУ рассказал, что их элитные подразделения находятся в тылу

Пленный боевик ВСУ рассказал, что их элитные подразделения находятся в тылу

Сергей Шипотько, взятый в плен боевик 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил, что украинские элитные подразделения были отведены в тыл, а на передовой в Курской области оставлены рядовые мобилизованные.

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