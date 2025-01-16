Жительница Лениногорска перевела мошенникам 1,4 млн рублей

Жительница Лениногорска потеряла 1,4 миллиона рублей после того, как мошенники, представившиеся сотрудниками «Почты России», попросили у нее код из СМС для получения посылки, якобы отправленной на ее имя.
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