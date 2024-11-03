Американский репер Канье Уэст не планировал выступать в ноябре в Петербурге

Сведения о концерте в ноябре рэпера Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге не соответствуют действительности, заявил президент корпорации PMI («Петербургской музыкальной индустрии») Евгений Финкельштейн, 3 ноября передает ТАСС.
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