Орловская область закупает системы непрерывного мониторинга глюкозы на 35 млн рублей

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности разместил тендер по поиску подрядчика на поставку систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) для детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4 до 17 лет.
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