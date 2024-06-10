Заммэра Москвы рассказала о программе туристического форума БРИКС

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков В столице 20-21 июня пройдет первый туристический форум БРИКС. В нем примут участие представители России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, Эфиопии и ЮАР, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
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