Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Странный подтекст радости: Украина больше никого не интересует — The Spectator

Странный подтекст радости: Украина больше никого не интересует — The Spectator

Никто больше не хочет говорить об Украине — на данный момент немногие темы вызывают большее отторжение, чем Украина.

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Комментарии
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С С
окраина вообще никогда никого не интересовала, после распада СССР. Так, сборище блатных и нищих. И СВО это закономерность, Россия первая, которая обратила внимание на идиотов. Пофантазируем. А если бы это были сша? Или гейропа всем скопом? Быстро спарившись с хохлами, оказались бы у нас за забором,  как сказал сегодня Путин В.В., бряцая оружием. Напрашивается историческая аналогия оттягивания ВОВ Сталиным.
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13 час.
Александр Токмаков
А не кажется ли вам, что жид зе мстит бандеровцам самым изощрённым способом за уничтожение жидов на окраине во время второй мировой войне - уничтожает бандеровцев под корень
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13 час.
Александр Конкин
Возможно автора можно назвать наивным, а может он исполняет чью-то злую волю, этим бредом! Это как? Бандеровцы-каратели сами себе намылят веревки? Если забыл автор, то сами они не забыли и не забудут. Какие переговоры? Если, не вспоминать Корсунь-Шевченко (не дай Господи забыть) или Бучу.., то еще уйма преступлений в коих виноваты 10 тысяч бандерлогов..! И о чем аффтор посиделки захотел за столиком? Ты еще этот столик на Аллее Ангелов в Донецке поставь, недоумок!
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13 час.

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