Странный подтекст радости: Украина больше никого не интересует — The Spectator

С С окраина вообще никогда никого не интересовала, после распада СССР. Так, сборище блатных и нищих. И СВО это закономерность, Россия первая, которая обратила внимание на идиотов. Пофантазируем. А если бы это были сша? Или гейропа всем скопом? Быстро спарившись с хохлами, оказались бы у нас за забором, как сказал сегодня Путин В.В., бряцая оружием. Напрашивается историческая аналогия оттягивания ВОВ Сталиным.

Александр Токмаков А не кажется ли вам, что жид зе мстит бандеровцам самым изощрённым способом за уничтожение жидов на окраине во время второй мировой войне - уничтожает бандеровцев под корень