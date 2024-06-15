В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» представитель общественного совета при отделе МВД России по Московскому району города Рязани Николай Ханин наградил школьников, принимавших активное участие в...

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» представитель Общественного совета при отделе МВД России по Московскому району города Рязани, ветеран органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Николай Ханин встретился с учащимися школы № 35.
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