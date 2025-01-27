Климат «вышел за флажки»

К чему приведет неуправляемый рост средней глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Зеленые активисты устанавливают термометр перед электростанцией Niederaussem в городе Бергхайм (Германия), работающей на самом грязном топливе — буром угле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии