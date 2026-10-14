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Царьград

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Экс-глава Кубани арестован за контракты на 8,2 млн рублей для брата

Экс-глава Кубани арестован за контракты на 8,2 млн рублей для брата

Отрадненский районный суд арестовал Андрея Волненко до 8 декабря 2026 года по подозрению в передаче муниципальных контрактов на ремонт электрооборудования фирме брата без конкурсных процедур и с завышенными ценами.

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