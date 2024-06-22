Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Ковалев
    Не знаю как сейчас, а раньше (в 2010 году) там был бардак. Старший сын подал заявку через Пушкинский институт на одну...Русскоязычная мол...
  • Одиссей
    Рим, как известно, предателям не платит. ЧУЖИМ!!  Но где Рим, а где Питер. Вот Питер - платит вполне! Причем, СВОИМ!!!!!Смольный заплатит...
  • Сергей Андросов
    И ему ещё никто морду не разбил?Киевский философ:...

«Они зассали»: Шендерович истерически обрушился с обвинениями на Запад

«Они зассали»: Шендерович истерически обрушился с обвинениями на Запад

Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович  считает, что Запад пойдет на переговоры с Россией, и пребывает в глубоком расстройстве от вероятной «победы Путина».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Всё им народ не тот. В России не тот и в Гейропе не тот. Какой интересной жизнью живут люди!
Ответить
10 час.
владимир рябченко
Русофоб до мозга кости... и они ещё  нас клеймят антисемитизмом??? Любовь понятие взаимное...
Ответить
9 час.
НС
Наталья Середа
Сколько раз наблюдала по жизни,когда из еврея интеллигента( как они себя называют) от злобы и бессилия льется откровенное дерьмо.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх