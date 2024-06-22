Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович считает, что Запад пойдет на переговоры с Россией, и пребывает в глубоком расстройстве от вероятной «победы Путина».
«Они зассали»: Шендерович истерически обрушился с обвинениями на Запад
Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Всё им народ не тот. В России не тот и в Гейропе не тот. Какой интересной жизнью живут люди!
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10 час.
владимир рябченко
Русофоб до мозга кости... и они ещё нас клеймят антисемитизмом??? Любовь понятие взаимное...
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9 час.
НС
Наталья Середа
Сколько раз наблюдала по жизни,когда из еврея интеллигента( как они себя называют) от злобы и бессилия льется откровенное дерьмо.
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8 час.
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