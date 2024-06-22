«Они зассали»: Шендерович истерически обрушился с обвинениями на Запад

ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ Всё им народ не тот. В России не тот и в Гейропе не тот. Какой интересной жизнью живут люди!

владимир рябченко Русофоб до мозга кости... и они ещё нас клеймят антисемитизмом??? Любовь понятие взаимное...