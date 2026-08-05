Правда о поражениях США на Востоке — интервью Скотта Риттера агентству ANNA NEWS

Главный редактор информационного агентства АNNA NEWS Анатолий Матвийчук обсудил с военным геополитическим аналитиком, офицером разведки корпуса морской пехоты США в отставке и бывшим инспектором ООН по вооружениям в Ираке Скоттом Риттером причины и последствия вмешательства Вашингтона в кризисы Афганистана, Ирака, Сирии и Ирана.
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