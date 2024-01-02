На Украине впервые засняли прилет гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Изображение улучшено с помощью нейросети Российские ВКС сегодня нанесли массированный ракетный удар по Украине, в ходе которого применялись, в том числе, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», носителями которых являются самолеты МиГ-31И.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии