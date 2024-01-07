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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Милош Теодосич получил травму в матче Адриатической лиги

37-летний разыгрывающий наступил на ногу соперника в матче против «Цедевиты-Олимпии» (86:96), неудачно упал на паркет и сразу схватился за руку.

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