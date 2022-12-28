Япония упрашивает страховщиков продолжить работу с российским СПГ

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что японские компании с 1 января следующего года приняли решение не участвовать в сделках по страхованию морских судов от возможного ущерба на случай военных столкновений во всех водах вокруг России и Украины.
Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что японские компании с 1 января следующего года приняли решение не участвовать в сделках по страхованию морских судов от возможного ущерба на случай военных столкновений во всех водах вокруг России и Украины.
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