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Япония упрашивает страховщиков продолжить работу с российским СПГ

Япония упрашивает страховщиков продолжить работу с российским СПГ

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что японские компании с 1 января следующего года приняли решение не участвовать в сделках по страхованию морских судов от возможного ущерба на случай военных столкновений во всех водах вокруг России и Украины.

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