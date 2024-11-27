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Российский регион ввел запрет на продажу алкоголя 9 мая

Российский регион ввел запрет на продажу алкоголя 9 мая

В Забайкальском крае в День Победы 9 мая будет запрещено продавать алкогольные напитки. Данный законопроект был принят депутатами в ходе заседания регионального заксобрания сразу в двух чтениях, передает ТАСС.

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