На Украине пригрозили России «адскими» санкциями

Экс-глава МИД страны Павел Климкин заявил, что РФ отключат от SWIFT и ограничат импорт нефти в случае войны с КиевомБывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Запад ввести «адские» санкции против Москвы в случае начала боевых действий с Киевом.