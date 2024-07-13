Сергачев о матче звезд КХЛ и НХЛ: «Когда обратился к Панарину и Овечкину, понимал, что интерес будет хороший, но такого ажиотажа представить не мог. Болельщики соскучились по играм такого масштаба»

Игра состоится 20 июля в Москве. «Несколько месяцев назад, когда с идеей о проведении такого матча я обратился к Артемию Панарину, а затем к Саше Овечкину, я понимал, что интерес аудитории будет хороший, но такого ажиотажа представить не мог.