Концерт на крыше «Рождество во Франции / Путешествие в Париж»

На пороге новогодних праздников самое время подарить себе и близким немного романтики. В программе концерта на тёплой уютной крыше прозвучит многообразная французская музыка, от классического шансона до песен современных звёзд.
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