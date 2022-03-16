Ирина Винер: «Российские спортсмены могут начать массовую смену гражданства. Работа по патриотизму в нашей стране проводилась недостаточно»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова считает, что российские спортсмены могут начать массово переходить в сборные других стран.

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