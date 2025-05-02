📹⚡️Над Мариуполем комплексами РЭБ системы "Купол Донбасса" был успешно подавлен радионавигационный модуль лёгкого ударного БПЛА-"камикадзе" ВСУ, оснащённого фугасным боевым снаряжением.
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📹⚡️Над Мариуполем комплексами РЭБ системы "Купол Донбасса" был успешно подавлен радионавигационный модуль лёгкого ударного БПЛА-"камикадзе" ВСУ, оснащённого фугасным боевым снаряжением.