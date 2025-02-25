На кладбище под Обнинском хотят возвести часовню, а жители просят дорогу

Глава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил в соцсетях о планах возведения часовни на кладбище Передоль в сельском поселении ВерховьеГлава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил в соцсетях о планах возведения часовни на кладбище Передоль в сельском поселении Верховье.