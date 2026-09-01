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ИА Регнум

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Проект антироссийских санкций Грэма столкнулся с расколом в конгрессе США

Проект антироссийских санкций Грэма столкнулся с расколом в конгрессе США

Законопроект о введении новых антироссийских санкций памяти Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) столкнулся с серьезными разногласиями в палате представителей США.

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