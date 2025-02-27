В Иркутской области полицейские задержали членов этнической группы по подозрению в сбыте наркотиков

Более 8 миллионов наличными, оружие и полимерные пакеты с марихуаной изъяли дома у подозреваемых. В ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков совместно с коллегами из ОМВД России по Нижнеилимскому району при поддержке СОБР Росгвардии пресекли деятельность наркоторговцев, сбывающих марихуану.